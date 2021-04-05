Вечером 5 апреля в Черновцах вспыхнул завод "Розма". Крупный пожар на этом же заводе случился в июле прошлого года.

Облако густого черного дыма повисло над микрорайоном "Каличанка", вблизи которого и расположен завод. Местные жители начали сбрасывать соответствующие видео и фото с пожара в соцсети.

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Пожар в Черновцах на заводе "Розма"

В комментарии 24 каналу в пресс-службе ГСЧС Черновцов отметили: пока не могут прокомментировать обстоятельства возгорания и подробную информацию о пожаре.

На место выехали спасатели, которые сейчас активно ликвидируют огонь. Мы обновим материал актуальными данными, как только получим их от спасателей.



Спасатели уже ликвидируют огонь / Фото "Молодой Буковинец"

Между тем "Суспильне Буковина" сообщает: огонь локализовали, а травмированных нет.

Пожар на этом заводе в 2020 году