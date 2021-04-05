В Черновцах крупный пожар на заводе: фото, видео
Вечером 5 апреля в Черновцах вспыхнул завод "Розма". Крупный пожар на этом же заводе случился в июле прошлого года.
Источник:24 канал
Облако густого черного дыма повисло над микрорайоном "Каличанка", вблизи которого и расположен завод. Местные жители начали сбрасывать соответствующие видео и фото с пожара в соцсети.
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Пожар в Черновцах на заводе "Розма"
В комментарии 24 каналу в пресс-службе ГСЧС Черновцов отметили: пока не могут прокомментировать обстоятельства возгорания и подробную информацию о пожаре.
На место выехали спасатели, которые сейчас активно ликвидируют огонь. Мы обновим материал актуальными данными, как только получим их от спасателей.
Спасатели уже ликвидируют огонь / Фото "Молодой Буковинец"
Между тем "Суспильне Буковина" сообщает: огонь локализовали, а травмированных нет.
Пожар на этом заводе в 2020 году
- Днем 13 июля 2020 года на территории резиновой фабрики "Розма" произошел пожар.
- По информации ГСЧС Украины, площадь пожара составила почти 2 тысячи квадратных метров.
- В результате возгорания обрушилась часть крыши, поэтому травмировался один из спасателей.
- Кроме травмированного спасателя, жертв и пострадавших от пожара не было.
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