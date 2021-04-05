В Запорожье вспыхнула квартира: в пожаре погибли 3 человека
В многоэтажном жилом доме в Запорожье в одной из квартир 4 апреля вспыхнул пожар. В результате возгорания погибли 3 человека.
Источник:ГСЧС
Пожар произошел 4 апреля поздно вечером на улице Добровольческих батальонов в Запорожье.
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Что известно о пожаре
- Он вспыхнул в квартире на 5 этаже 5-этажного жилого дома.
- На место возгорания отправились спасатели. Им удалось ликвидировать пожар на площади 20 квадратных метров.
- Тушили огонь 12 работников МЧС и 4 единицы техники ГСЧС.
Есть жертвы возгорания
К сожалению, жертв избежать не удалось – в пожаре погибли 3 человека.
В Запорожье на улице Добровольческих батальонов вспыхнул пожар: смотрите карту
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