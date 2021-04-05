В многоэтажном жилом доме в Запорожье в одной из квартир 4 апреля вспыхнул пожар. В результате возгорания погибли 3 человека.

Пожар произошел 4 апреля поздно вечером на улице Добровольческих батальонов в Запорожье. Читайте также Взрыв газа в Одессе: пострадавший умер в больнице, а полиция открыла дело Что известно о пожаре Он вспыхнул в квартире на 5 этаже 5-этажного жилого дома.

На место возгорания отправились спасатели. Им удалось ликвидировать пожар на площади 20 квадратных метров.

Тушили огонь 12 работников МЧС и 4 единицы техники ГСЧС. Есть жертвы возгорания К сожалению, жертв избежать не удалось – в пожаре погибли 3 человека. Обратите внимание! Ранее в Киеве произошел пожар на 9 этаже 21-этажного дома. Тогда обошлось без жертв. Работники МЧС спасли 3 человек – вывели их из здания, охваченного огнем. В Запорожье на улице Добровольческих батальонов вспыхнул пожар: смотрите карту