У багатоповерховому житловому будинку в Запоріжжі в одній із квартир 4 квітня спалахнула пожежа. Внаслідок займання загинули 3 людей.

Пожежа сталася 4 квітня пізно ввечері на вулиці Добровольчих батальйонів у Запоріжжі. Читайте також Вибух газу в Одесі: постраждалий помер у лікарні, а поліція відкрила справу Що відомо про пожежу Вона спалахнула у квартирі на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

На місце займання вирушили рятувальники. Їм вдалося ліквідувати пожежу на площі 20 квадратних метрів.

Гасили вогонь 12 надзвичайників та 4 одиниці техніки ДСНС. Є жертви займання На жаль, жертв уникнути не вдалося – у пожежі загинули 3 людей. Зверніть увагу! Раніше в Києві сталася пожежа на 9 поверсі 21-поверхового будинку. Тоді обійшлося без жертв. Надзвичайники врятували 3 людей – вивели їх з будівлі, охопленої вогнем. У Запоріжжі на Добровольчих батальйонів спалахнула пожежа: дивіться карту