В Черновцах вспыхнул масштабный пожар на территории компании "Розма", занимающейся производством обуви. К тушению огня привлекли около 50 человек.

Масштабный пожар в Черновцах: что известно

Возгорание произошло на улице Прутской, 29 днем 13 июля. По информации ГСЧС Украины, площадь пожара составляет почти 2 тысячи квадратных метров.

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По состоянию на 14:00 огонь бушевал на 3 и 4 этажах производственного здания фирмы компании.

Смотрите видео с места масштабного пожара в Черновцах

К тушению пожара привлечены 49 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. От ГСЧС в ликвидации берут участие 38 спасателей и 11 оды техники.

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Пока нет информации о причинах и обстоятельствах возникновения пожара. В ГСЧС ее уточняют.