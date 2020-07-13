Крупный пожар произошел в Черновцах: огонь охватил почти 2 тысячи квадратных метров – видео
В Черновцах вспыхнул масштабный пожар на территории компании "Розма", занимающейся производством обуви. К тушению огня привлекли около 50 человек.
Масштабный пожар в Черновцах: что известно
Возгорание произошло на улице Прутской, 29 днем 13 июля. По информации ГСЧС Украины, площадь пожара составляет почти 2 тысячи квадратных метров.
Важно Десятки жителей нуждаются в отселении из сгоревшего 200-летнего здания в Одессе
По состоянию на 14:00 огонь бушевал на 3 и 4 этажах производственного здания фирмы компании.
Смотрите видео с места масштабного пожара в Черновцах
К тушению пожара привлечены 49 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. От ГСЧС в ликвидации берут участие 38 спасателей и 11 оды техники.
Еще один громкий инцидент Последствия масштабного пожара в Новой Каховке – сколько квартир было повреждено
Пока нет информации о причинах и обстоятельствах возникновения пожара. В ГСЧС ее уточняют.