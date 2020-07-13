У Чернівцях спалахнула масштабна пожежа на території компанії "Розма", що займається виробництвом взуття. До гасіння вогню залучили приблизно 50 осіб.

Масштабна пожежа в Чернівцях: що відомо

Займання сталося на вулиці Прутській, 29 удень 13 липня. За інформацією ДСНС України, площа пожежі становить майже 2 тисячі квадратних метрів.

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Станом на 14:00 вогонь вирував на 3 та 4 поверхах виробничої будівлі фірми.

Дивіться відео з місця масштабної пожежі в Чернівцях

До гасіння пожежі залучено 49 осіб і 16 одиниць техніки, зокрема пожежний потяг). Від ДСНС участь у ліквідації беруть 38 рятувальників і 11 одиниць техніки.

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Наразі немає інформації щодо прични і обставин виникнення пожежі. У ДСНС її уточнюють.