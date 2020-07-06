Наслідки масштабної пожежі в Новій Каховці – скільки квартир було пошкоджено
У Новій Каховці сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці. Згорів весь дах будинку на вісім під'їздів. Вогонь дістався і до квартир.
Пожежа виникла в одній з квартир на п'ятому поверсі в обід в неділю, 5 липня. Після чого вогонь швидко перекинувся на дах, охопивши всю покрівлю будинку. Загальна площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів, пише 24 канал.
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За даними ТСН, чотири квартир вигоріли – вони пошкоджені вогнем. Ще десять квартир було підтоплено, коли рятувальники гасили пожежу.
Місцева влада відключила газопостачання та електрику в будинку. І надала тимчасове помешкання його мешканцям. Однак деякі з них, попри заборону, ночували вдома.
Що стало причиною пожежі в Новій Каховці
- Спочатку висувалася версія, що квартиру на п'ятому поверсі підпалив чоловік після сварки з дружиною. Однак згодом ця версія не підтвердилася.
- За попередньою версією слідства, п'яний чоловік, який мешкав на п'ятому поверсі, вирішив покурити та заснув. Саме вогонь від недопалка спричинив пожежу спочатку у квартирі, а після цього і на даху. Сусіди десять хвилин намагалася розбудити чоловіка стукотом у двері. Після чого виламали їх.
- Чоловіка затримали правоохоронці.
- В понеділок, 6 липня, повинна засідати комісія, яка й оцінить завдані збитки.