У Новій Каховці сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці. Згорів весь дах будинку на вісім під'їздів. Вогонь дістався і до квартир.

Пожежа виникла в одній з квартир на п'ятому поверсі в обід в неділю, 5 липня. Після чого вогонь швидко перекинувся на дах, охопивши всю покрівлю будинку. Загальна площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів, пише 24 канал.

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За даними ТСН, чотири квартир вигоріли – вони пошкоджені вогнем. Ще десять квартир було підтоплено, коли рятувальники гасили пожежу.

Місцева влада відключила газопостачання та електрику в будинку. І надала тимчасове помешкання його мешканцям. Однак деякі з них, попри заборону, ночували вдома.

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