У Новій Каховці спалахнула пожежа у п'ятиповерхівці. Вогонь дуже швидко перекинувся на дах будинку.

Пожежа сталася у будинку на вулиці Букіна, 20, пише видання Novakahovka.city.

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За попередньою версією, пожежа виникла в одній з квартир на п'ятому поверсі, а вже звідти перекинулася на шиферний дах. По даху вогонь дуже швидко розкинувся на всю площу будинку.

Серед версій – чоловік підпалив квартиру після сварки з дружиною.

Хоча він в коментарі заявив, що просто заснув. Цілком ймовірно, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

За даними місцевої ДСНС, на місці події працюють 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу. Люди з будинку евакуйовані, постраждалих не виявлено.