В Новой Каховке вспыхнул пожар в пятиэтажке. Огонь очень быстро перекинулся на крышу дома.

Пожар произошел в доме на улице Букина, 20, пишет издание Novakahovka.city.

Стоящее Выжившие под завалами: двух кошек нашли через две недели после взрыва на Позняках – фото

По предварительной версии, пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, а уже оттуда перекинулся на шиферную крышу. По крыше огонь очень быстро перешел на всю площадь дома.

Среди версий – мужчина поджег квартиру после ссоры с женой.

Хотя он в комментарии заявил, что просто уснул. Вполне вероятно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

По данным местной ГСЧС, на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава. Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружено.