В Новой Каховке масштабный пожар в пятиэтажке – фото и видео
В Новой Каховке вспыхнул пожар в пятиэтажке. Огонь очень быстро перекинулся на крышу дома.
Пожар произошел в доме на улице Букина, 20, пишет издание Novakahovka.city.
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По предварительной версии, пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, а уже оттуда перекинулся на шиферную крышу. По крыше огонь очень быстро перешел на всю площадь дома.
Среди версий – мужчина поджег квартиру после ссоры с женой.
Хотя он в комментарии заявил, что просто уснул. Вполне вероятно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
По данным местной ГСЧС, на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава. Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружено.