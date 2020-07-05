В пятиэтажке в Новой Каховке возник пожар. Он начал с одной из квартир на последнем этаже, но быстро перекинулся на крышу.

По данным спасателей, общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Однако обошлось без жертв.

Все на тему В Новой Каховке масштабный пожар в 5-этажке – фото и видео

Пожар, охвативший полностью всю крышу пятиэтажки, сняли с дрона. Фото и видео в фейсбуке выложил Анатолий Еванков.

Видео пожара в Новой Каховке с дрона

Стоит отметить, что полиция задержала предполагаемого виновника пожара. Им оказался житель дома, который после распития алкогольных напитков решил покурить и уснул.



Масштабный пожар в Новой Каховке / фото Анатолия Еванкова



Пожар охватил всю крышу пятиэтажки / фото Анатолия Еванкова



25 спасателей ликвидировали пожар два часа / фото Анатолия Єванкова



Общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров / фото Анатолия Еванкова