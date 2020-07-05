Масштабный пожар в Новой Каховке сняли с дрона: впечатляющие фото и видео
В пятиэтажке в Новой Каховке возник пожар. Он начал с одной из квартир на последнем этаже, но быстро перекинулся на крышу.
По данным спасателей, общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Однако обошлось без жертв.
Все на тему В Новой Каховке масштабный пожар в 5-этажке – фото и видео
Пожар, охвативший полностью всю крышу пятиэтажки, сняли с дрона. Фото и видео в фейсбуке выложил Анатолий Еванков.
Видео пожара в Новой Каховке с дрона
Стоит отметить, что полиция задержала предполагаемого виновника пожара. Им оказался житель дома, который после распития алкогольных напитков решил покурить и уснул.
Масштабный пожар в Новой Каховке / фото Анатолия Еванкова
Пожар охватил всю крышу пятиэтажки / фото Анатолия Еванкова
25 спасателей ликвидировали пожар два часа / фото Анатолия Єванкова
Общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров / фото Анатолия Еванкова