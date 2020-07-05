Масштабну пожежу в Новій Каховці зняли з дрона: вражаючі фото та відео
У п'ятиповерхівці в Новій Каховці виникла пожежа. Вона розпочала одній з квартир на останньому поверсі, але швидко перекинулася на дах.
За даними рятувальників, загальна площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів. Однак обійшлося без жертв.
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Пожежу, яка охопила повністю весь дах п'ятиповерхівки зняли з дрона. Фото та відео в фейсбуці виклав Анатолій Єванков.
Відео пожежі в Новій Каховці з дрона
Варто відзначити, що поліція затримала ймовірного винуватця пожежі. Ним виявився житель будинку, який після розпиття алкогольних напоїв вирішив покурити та заснув.
Масштабна пожежа в Новій Каховці / фото Анатолія Єванкова
Пожежа охопила весь дах п'ятиповерхівки / фото Анатолія Єванкова
25 рятувальників ліквідовувало пожежу дві години / фото Анатолія Єванкова
Загальна площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів / фото Анатолія Єванкова