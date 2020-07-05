У п'ятиповерхівці в Новій Каховці виникла пожежа. Вона розпочала одній з квартир на останньому поверсі, але швидко перекинулася на дах.

За даними рятувальників, загальна площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів. Однак обійшлося без жертв.

Все на тему У Новій Каховці масштабна пожежа у 5-поверхівці – фото та відео

Пожежу, яка охопила повністю весь дах п'ятиповерхівки зняли з дрона. Фото та відео в фейсбуці виклав Анатолій Єванков.

Відео пожежі в Новій Каховці з дрона

Варто відзначити, що поліція затримала ймовірного винуватця пожежі. Ним виявився житель будинку, який після розпиття алкогольних напоїв вирішив покурити та заснув.



Масштабна пожежа в Новій Каховці / фото Анатолія Єванкова



Пожежа охопила весь дах п'ятиповерхівки / фото Анатолія Єванкова



25 рятувальників ліквідовувало пожежу дві години / фото Анатолія Єванкова



Загальна площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів / фото Анатолія Єванкова