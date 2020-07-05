Поліція затримала ймовірного винуватця пожежі в Новій Каховці. Через його необережність спалахнув дах п'ятиповерхівки.

За даним поліції, до загорання причетний 38-річний житель будинку. Його затримано.

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Як виникла пожежа

На місці події поліцейські встановили, що на 5-му поверсі будинку проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Саме з його квартири й розпочалася пожежа, яка перекинулася на дах.

Сусіди, коли побачили дим, стукали йому у двері. Але чоловік не відчиняв. Тому було прийнято рішення виламати двері. Там вони побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та палаючу квартиру.

"Поспілкувавшись з чоловіком поліцейські встановили, що він вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли квартира вже була у вогні", – повідомили у поліції.

Зважаючи, що пожежа посилилася, мешканці будинку були змушені покидати свої квартири та викликали пожежників і поліцію.

Наразі поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства". Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру.