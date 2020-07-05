Полиция задержала вероятного виновника пожара в Новой Каховке. Из-за его неосторожности загорелась крыша пятиэтажки.

По данным полиции, к возгоранию причастен 38-летний житель дома. Он задержан.

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Как возник пожар

На месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает мужчина, который злоупотребляет спиртными напитками. Именно с его квартиры и начался пожар, который перекинулся на крышу.

Соседи, увидев дым, стучали ему в дверь. Но мужчина не открывал. Поэтому было принято решение выломать дверь. Там они увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру.

"Пообщавшись с мужчиной полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне", – сообщили в полиции.

Учитывая, что пожар усилился, жители дома были вынуждены покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию.

Сейчас полиция задержала мужчину по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.