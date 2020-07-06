Последствия масштабного пожара в Новой Каховке – сколько квартир было повреждено
В Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке. Сгорела вся крыша дома на восемь подъездов. Огонь добрался и до квартир.
Пожар возник в одной из квартир на пятом этаже в обед в воскресенье, 5 июля. После чего огонь быстро перекинулся на крышу, охватив всю кровлю дома. Общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров, пишет 24 канал.
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По данным ТСН, четыре квартиры выгорели – они повреждены огнем. Еще десять квартир были подтоплены, когда спасатели тушили пожар.
Местные власти отключили газоснабжение и электричество в доме. И предоставили временное жилье его обитателям. Однако некоторые из них, несмотря на запрет, ночевали дома.
Что стало причиной пожара в Новой Каховке
- Сначала выдвигалась версия, что квартиру на пятом этаже поджег мужчина после ссоры с женой. Однако впоследствии эта версия не подтвердилась.
- По предварительной версии следствия, пьяный мужчина, который жил на пятом этаже, решил покурить и уснул. Именно от окурка возник пожар сначала в квартире, а после этого и на крыше. Соседи десять минут пыталась разбудить мужчину стуком в дверь. После чего выломали их.
- Мужчину задержали правоохранители.
- В понедельник, 6 июля, должна заседать комиссия, которая оценит нанесенный ущерб.