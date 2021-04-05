Ввечері 5 квітня у Чернівцях спалахнув завод "Розма". Масштабна пожежа на цьому ж заводі трапилася торік у липні.

Хмара густого чорного диму зависла над мікрорайоном "Калічанка", поблизу якого і розташований завод. Місцеві жителі почали скидати відповідні відео і фото з пожежі у соцмережі.

Дивіться також У Запоріжжі спалахнула квартира: у пожежі загинули 3 людей

Пожежа у Чернівцях на заводі "Розма"

У коментарі 24 каналу в пресслужбі ДСНС Чернівців зазначили: наразі не можуть прокоментувати обставини займання та детальнішу інформацію щодо пожежі.

На місце виїхали рятувальники, які зараз активно ліквідовують вогонь. Ми оновимо матеріал актуальними даними, щойно отримаємо їх від рятувальників.



Рятувальники ліквідовують вогонь / Фото "Молодий Буковинець"

Тим часом "Суспільне Буковина" повідомляє: вогонь локалізували ,а травмованих немає.

Пожежа на цьому заводі у 2020 році