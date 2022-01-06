Недалеко от Львова 2 ребенка отравились угарным газом: младенец попал в больницу

В селе Мшана 5 января 4 человека отравились угарным газом. Среди пострадавших 2 ребенка 2019 и 2021 годов рождения.

Инцидент произошел в частном жилом доме. Сейчас дети находятся во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

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Угарным газом отравились 4 человека

Примерно в 15:50 в селе Мшана 4 человека отравились угарным газом. Среди пострадавших были 2 ребенка, младшей из которых еще не исполнилось и года.

Малышей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в "Охматдет". Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Как пользоваться газом в быту / инфографика ЛГС

Как уберечься от отравления угарным газом

Чтобы избежать отравления угарным газом, в помещение, где есть отопительные приборы, должен быть постоянный приток свежего воздуха. Он должен поступать через окно, дверь и вентиляционный канал с хорошей тягой. Кроме этого, канал должен быть постоянно прочищенным, чтобы отработанные газы без помех выходили в атмосферу.

В комнатах, где установлены приборы с дымоотводом продуктов сгорания в дымоход (котлы, колонки и т. д.), канал также должен быть всегда чистым. Кроме этого, там ни в коем случае нельзя размещать электрические вентиляторы. Если хоть одного из этих правил не придерживаются, то в комнате начинает образовываться угарный газ.

При любом несчастном случае, связанном с использованием газа (взрыв, пожар, отравление), следует позвонить в одну из городских служб:

скорую помощь – 103;

пожарную – 101;

газовую – 104;

полицию – 102.

Любая из этих служб уведомит остальных и они вместе прибудут на место происшествия.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео