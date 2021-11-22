Недалеко от Львова создадут производство украинских электрогрузовиков

Украинская компания CoolОn обустроит возле Львова производство электрогрузовиков. Их планируют начать изготавливать уже в 2022 году.

На предприятии создадут 120 рабочих мест. Стоимость одного электрогрузовика составит примерно 16 тысяч долларов.

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Возле Львова будут производить электрогрузовики

Владелец производственной компании CoolOn Виталий Брызгалов рассказал, что команда инженеров и конструкторов из Львова и других украинских городов работала над первым электрогрузовиком более 2 лет. Главной целью было то, чтобы транспорт был максимально экономным и выгодным для бизнеса.

Основное, что стимулирует людей рассматривать электроавто – это экономия. Поэтому понимая все ограничения, которые дает электрический транспорт – маленький запас хода, высокая стоимость, мы разработали машину, которая хоть немножко может нивелировать эти проблемы,

– добавил Брызгалов.

По его словам, специалисты разработали авто, которое будет выгодным бизнесу именно в городах.

"Мы рассматриваем его как сугубо городской грузовик, который не загрязняет воздух в местах наибольшей концентрации людей и одновременно дает большое экономическое преимущество владельцу", – отметил владелец компании.

Брызгалов добавил, что сейчас компания рассматривает 2 участка с готовыми производственными помещениями под Львовом. Один расположен в селе Мурованое, а другой – возле завода Fuijikura в Подрясном. Первую партию электрогрузовиков хотят выпустить в 2022 году. На производстве планируют создать 120 рабочих мест.

"Мы планируем масштабироваться до производства и рассматриваем Львов как основу для будущего роста проекта. За 2022 год планируем получить первую очередь производства, сертифицироваться и начать тестовую эксплуатацию до 300 единиц и на 2023 год выйти в серийное производство", – добавил Брызгалов.

По его словам, если все будет хорошо, то компания построит свой крупный завод с ориентацией на Европу. Он будет выпускать до 50 тысяч единиц в год.

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Завод могут построить в 2025 году

Брызгалов рассказал, что городская власть готова предложить участок под строительство завода по производству электрогрузовиков в одном из промышленных зон Львова – в Рясном или "Сигнивке". Компания CoolOn планирует строить собственный завод в 2024 – 2025 годах.

На грузовиках CoolOn будет один или 2 электродвигателя мощностью до 120 киловатт. Авто могут иметь переднеприводную конфигурацию или систему полного привода. Грузовик будет набирать скорость до 90 километров в час.

Одного заряда батареи будет хватать на 300 километров. Комплектация автомобилей на 80% будет состоять из локальных компонентов. Электрогрузовик будет рассчитан на передвижение в городах и пригородных территориях. Его вместимость составит до 3 тонн.

По словам Брызгалова, компанию по производству грузовиков зарегистрируют во Львове. Однако основной офис будет располагаться в Великобритании. Компания уже имеет потенциальных заказчиков, которые готовы приобрести электрогрузовики со следующего года.