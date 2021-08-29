Ноты нашли через 200 лет: во Львове исполнили уникальное произведение Моцарта

На музыкальном фестивале LvivMozArt диригент Оксана Лынив с оркестром и хором театра вышли к публике с уникальной находкой. Они исполнили музыкальное произведение Франца Ксавера Моцарта, которое в мире нашли только недавно.

Когда композитор писал это произведение, ему еще не исполнилось и 14 лет. Он подростком исполнил его на своем первом публичном выступлении в Вене, а дальше ноты исчезли на целых 200 лет.

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Только недавно ноты нашли в Берлинской государственной библиотеке.

В 14 лет – это не то, что очень смело, это настолько талантливо. Что тут скажешь, гены отца свое отыграли,

– заметил тенор Михаил Малафий.

Премьера "Космическая симфония"

Во время фестиваля устроили мировую премьеру "Космической симфонии" первой украинской женщины-композитора Стефании Туркевич. Она написала ее под впечатлением от путешествия Нила Армстронга на Луну.

Стефания Туркевич написала очень сложное произведение. Когда мы впервые начали смотреть эту партитуру, поняли, что это очень виртуозное произведение и, фактически, неиграбельное,

– отметила арт-директор фестиваля LvivMozArt Оксана Лынив.

Произведение, состоящее из 3 частей, пришлось редактировать, потому что было понятно, что это лишь эскиз композитора. В большинство концертов фестиваля LvivMozArt добавляют именно украинских композиторов, чтобы пропагандировать их в мире.

"У меня не было интервью, где не спрашивали бы меня о фестивале LvivMozArt. Это очень приятно, когда журналистов с других континентов интересуют не только мои премьеры в Париже, Риме, Байройте и Берлине, а они спрашивают, как в Украине фестиваль", – добавила Лынив.

Фестиваль LvivMozArt в 2021 году: коротко

Мероприятие классической музыки посвятили 230-летию со дня рождения Франца Ксавера Моцарта – сына выдающегося австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Моцарт-младший на протяжении 30 лет жил во Львове и создал в городе первое музыкальное общество.

На протяжении 4 дней фестиваля для меломанов подготовили более 20 музыкальных действ. Представили также выставку раритетов.

На выставке зрителям показывают первое издание "Реквиема" Вольфганга Моцарта. Также на карте нанесли локации, где во Львове бывал Моцарт-младший.

Фестиваль LvivMozArt продлится до воскресенья. Кроме событий классической, электронной, импровизированной музыки, организаторы подготовили ночные экспериментальные концерты.