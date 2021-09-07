От удара тока погиб 24-летний работник предприятия на Львовщине

Во время работы на предприятии погиб 24-летний рабочий Василий Доскич. Его смертельно ударило током. У мужчины остались жена и дети.

Пока не известно, как и почему именно погиб Василий Доскич. О его смерти сообщили 7 сентября. Полиция проводит расследование.

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Оставил двоих маленьких сыновей

В полиции рассказали, что погибший работал на предприятии "Львовская генерация". На фирме Василий выполнял разную работу. По данным YouControl, это предприятие выращивает сезонные культуры, в частности, подсолнечные семена.

Руководительницей "Львовской генерации" является Татьяна Бакланова. Она возразила, что Василий Доскич работал на фирме. Руководительница сказала, что он был работником в компании ее мужа Александра Бакланова – "Эко-промтех".



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Женщина также говорит, что не знает, как именно погиб Василий. Сейчас идет расследование, и она не может предоставлять какую-либо информацию. Известно, что у погибшего остались жена и двое маленьких сыновей.

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