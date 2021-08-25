Пандемия еще не завершилась: где во Львове можно вакцинироваться от COVID-19 25 – 27 августа

Во Львове продолжают прививать желающих от коронавируса. 25 – 27 августа в городе будут действовать и центры массовой вакцинации, и стационарные пункты в поликлиниках.

Всех желающих будут прививать 2 препаратами – Moderna и AstraZeneca. Записаться на вакцинацию можно в системе Helsi.

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График работы центров массовой вакцинации 25 – 27 августа

Всего на Львовщине вакцинировались более 510 тысяч человек, из них 2 дозы получили более 193 тысяч жителей области.

По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, в День Независимости, 24 августа, вакцинировали 958 человек. Из них 862 жители области получили прививки в 5 центрах вакцинации – в ТРЦ "Форум Львов", ТРК "Victoria Gardens", Дрогобыче, Новом Роздоле и Самборе.

Во Львове 25 – 27 августа снова будут прививать всех желающих. Кроме центров массовой вакцинации, работающих на выходных, в течение рабочих дней функционируют стационарные пункты и отдельные центры массовой вакцинации. Прививки будут делать вакцинами Moderna и AstraZeneca.

Вакцина Moderna (2 доза)

Forum Lviv с 15:00 до 18:30;

Центр Довженко с 15:00 до 18:30.

Вакцина AstraZeneca (1 и 2 дозы)

Victoria Gardens с 15:00 до 18:30;

Spartak с 15:00 до 18:30.

Записаться на прививку можно в системе Helsi в разделе "Запись на вакцинацию" или у семейного врача. В стационарный пункт можно записаться, позвонив по телефону. Каждый пункт вакцинации имеет свой телефонный номер.

Номера телефонов и график работы пунктов вакцинации / Инфографики ЛГС