Паника с чрезвычайными ситуациями "из-за отсутствия газа" – манипуляция, – Козицкий

Глава Львовщины Максим Козицкий рассказал, что тарифы на газ для населения не растут. Панику с чрезвычайными ситуациями в Украине из-за отсутствия голубого топлива он назвал манипуляцией.

По словам Козицкого, на Львовщине ввели чрезвычайную ситуацию не из-за отсутствия газа, а из-за того, что многие бюджетные учреждения не подписали договора на его поставку. Отсутствие отопления может нанести вред музейным фондам, которые есть в области.

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На Львовщине ввели ЧП не из-за отсутствия газа

Козицкий рассказал, что тарифы на газ для населения в Украине не растут.

Паника с чрезвычайными ситуациями по Украине "из-за отсутствия газа" – всего лишь манипуляция. Не ведитесь!,

– заметил глава области.

Львовщина владеет 14% музейного фонда Украины. Музеям крайне важно соблюдать четкий температурный режим. По словам Козицкого, в то же время по состоянию на 12 октября только четверть учреждений бюджетной сферы имели соглашения с поставщиком газа для отопления.

"Этот процесс позарез нужно было ускорить! Поэтому вчера в области собиралась комиссия ТЭБ и ЧС. Речь идет лишь о преодолении технических моментов, чтобы ускорить подписание договоров на поставки газа", – добавил глава ЛОГА.

По словам Козицкого, чрезвычайная ситуация не предусматривает ничего больше – никаких других ограничений. Она касается только бюджетных учреждений.

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Газа в украинских хранилищах достаточно

"Нафтогаз Украины" до 15 октября готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы – школами, детскими садами, больницами и тому подобное.

"Газа в украинских хранилищах достаточно для нужд населения и социальной сферы на весь сезон. Цена на газ для населения – 7,42 гривны. По такой цене "Нафтогаз" продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения", – отметил Козицкий.

В свою очередь, цена на газ для нужд социальной сферы составляет 16,8 гривны. По словам чиновника, это уже полная стоимость – с учетом НДС и тарифа на транспортировку.

"Мы делаем все возможное, чтобы жители Нового Роздола и Новояворовска, где в позапрошлом году мы имели проблемы с запуском отопительного сезона, тоже не имели проблем ни с отоплением, ни с существенным ростом его цены", – добавил глава Львовщины.

Козицкий призвал жителей области не паниковать. Цена газа на рынке действительно высокая, однако, чиновник убежден, что государству удастся помочь местному самоуправлению "преодолеть этот кризис".