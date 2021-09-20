Парни подглядывают за девушками: в Червонограде школьники вынуждены ходить в туалеты без дверей

В некоторых червоноградских школах в кабинках туалетов нет дверей. По словам родителей, девочки стесняются туда ходить, так как за ними могут подглядеть мальчики, и даже снять на камеру.

До недавнего времени туалеты без дверей были разрешены санитарными нормами. Директора школ рассказали, что пока им не хватает финансирования на замену кабинок.

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Родители жалуются на школьные туалеты без дверей

В некоторых червоноградских школах еще остались туалеты без дверей. Из-за этого ученики стесняются туда ходить. По словам родителей школьников, это вредит детям как физически, так и психологически, так как мальчики подглядывают за девочками, а старшие снимают на телефон младших.

Матери учениц одной из школ в Червонограде Наталья Самчук и Ирина Яремчук рассказали, что их дети вообще не ходят в школьный туалет.

Другие фотографируют, выкладывают в ютуб, фейсбук и тому подобное. Это вообще. Я считаю, что туалеты должны закрываться,

– отметила Самчук.

По словам директора червоноградской школы №4 Оксаны Пономарь, туалеты без дверей еще до недавнего времени были разрешены санитарными нормами.

"У нас туалеты чистые. Дети имеют комфортные условия, ведь мы всегда соблюдаем все гигиенические требования. Чтобы прицепить дверь, нам надо полностью переделывать все кабинки", – рассказала Пономарь.



Туалет червоноградской школы №4 / Фото "Суспільне. Новини"

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На новые туалеты пока нет финансирования

Директор червоноградской школы №8 Петр Красуляк отметил, что двери в детских уборных учебному заведению помогли сделать спонсоры.

"Это обычная плита. Учитель трудового обучения порезал ее вместе с рабочим по обслуживанию. Уже смонтировали, рельсы тоже сделали", – отметил директор.

Руководитель Червоноградского отдела образования Игорь Гомонко добавил, что в городском бюджете не хватает денег, чтобы переоборудовали все туалеты в школах. По его словам, капитальный ремонт спаренного туалета стоит до 300 тысяч гривен.

"Это все надо сбить, снять и заново установить. Я денег не имею и требовать от родителей деньги не имею права. Спонсоры сейчас не очень щедры. Где-то немножко что-то пробуют сделать своими силами. Как выделят деньги, мы сможем делать", – отметил Гомонко.



Спонсоры помогли сделать кабинки в туалете / Фото "Суспільне. Новини"

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Отсутствие дверей в туалетах вредит школьникам

Детский психиатр Наталья Железцова заметила, что туалет – зона личной безопасности и комфорта. По ее словам, очень часто можно заметить, что дети во время пребывания в школе вообще не посещают туалеты, а ждут окончания уроков и с нетерпением бегут домой.

"Это связано с тем, что дети испытывают дискомфорт, нарушена их безопасность. Фото- или видеосъемка в этих местах – это травля и буллинг", – добавила Железцова.

В общем в Червонограде есть 11 школ. Их уже проверили на соответствие санитарным нормам. Заместительница директора областного департамента образования и науки Ольга Котовская рассказала, что двери в школьных туалетах следует обустроить.

"Мы мониторим эту ситуацию и очень надеемся, что наши директора школ ответственно отнесутся к установке. Ведь именно они отвечают за установление таких вещей, то есть соблюдение соответствия государственным санитарным нормам", – отметила чиновница.

В департаменте не могут заставить устанавливать двери в туалетах. В то же время в школьных бюджетах денег на это нет.



Двери в туалетах школ нужно обустроить / Фото "Суспільне. Новини"