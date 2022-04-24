"Пасха, как дома": львовяне пригласили переселенцев совместно отпраздновать Пасху

Во Львове организовали проект "Пасха как дома", который призван подарить тепло и уют переселенцам, вынужденным бежать от войны.

Организовала проект Украинская академия лидерства. В рамках проекта львовяне пригласили украинцев совместно отпраздновать Пасху.

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Как рассказал ментор Украинской академии лидерства и один из организаторов проекта Николай Писенко, инициатива призвана подарить настоящий домашний уют в кругу близких и новых знакомых.

"Пасха как дома" должна объединить в праздновании все уголки страны, потому что мы все – Украина", – отметил Писенко.

Эта Пасха – особенная

Как сказал мэр Львова Андрей Садовый, Львов сегодня является особым городом, ведь приютил немало украинцев, которые убегают от бомбардировок и обстрелов. Он искренне поблагодарил украинцев, которые празднуют дома и приглашают к семейному столу переселенцев.

Многие львовские хозяйки пекли с гостями города пасхи. Это особенная Пасха, ведь каждый сегодня делает максимум, что она может. Конечно, много радости не чувствуется, но Божья благодать присутствует в сердцах каждого из нас,

– сказал мэр Львова.

Так, в лицее № 52 за столом сегодня собрались украинцы из разных областей Украины: Харьковщины, Сумщины, Луганщины, Донетчины, Херсонщины.

Акция "Пасха как дома" во Львове / Фото Львовского городского совета

К инициативе присоединился и сам городской голова Львова Андрей Садовый. Он с женой принял у себя дома детей спасателей, которые сейчас исполняют обязанности в горячих точках.

Пасха как дома. Сегодня пасхальный завтрак разделили вместе с детьми, которые приехали к нам из Торецка. Их родные сейчас разбросаны по разным городам. Сложно в таких условиях испытывать радость. Но, кажется, нам удалось. Поэтому не унывайте и вы! Христос Воскрес! Слава Украине!,

– написал Андрей Садовый.

Празднование Пасхи с детьми спасателей / Фото Львовского городского совета

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