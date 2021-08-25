Пьяный 19-летний водитель устроил ужасное ДТП на Львовщине: 3 человека погибли, а 7 – пострадали

На трассе Борислав – Дрогобыч 24 августа произошло жуткое ДТП. Пьяный 19-летний водитель Volkswagen Passat влетел на встречной полосе в Volkswagen Golf. В результате аварии 7 человек травмировались, а 3 – погибли.

ДТП произошло в селе Попеля Дрогобычского района. Виновнику аварии грозит до 12 лет в тюрьме.

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Пьяный 19-летний водитель вылетел на встречку

Жуткая авария произошла примерно в 23:00 на трассе Борислав – Дрогобыч. Водитель Volkswagen Passat, 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Golf, за рулем которого находился 40-летний житель того же города. В результате ДТП водитель и 2 пассажиров в возрасте 16 и 20 лет тяжело травмировались. Они погибли на месте аварии.

В результате ДТП пострадали еще 7 человек:

3 пассажира Golf – двое 19-летних парней и 17-летняя девушка, жители одного из сел района;

водитель Passat и 3 его пассажирки, жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 года.

Всех пострадавших госпитализировали. Правоохранители установили, что водитель Passat управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины

Виновнику ДТП грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами от 7 до 10 лет.

Вскоре водителю объявят о подозрении и изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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