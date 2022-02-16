Планируют ли США открыть консульство во Львове: Кристина Квин расставила все точки над "і"

В свое время во Львове работало Консульство США, но вскоре его закрыли. Пока же в посольстве нет никаких планов по открытию нового такого диппредставительства.

Вскоре во Львове появится Американский дом. Об этом рассказала временная поверенная в делах США Кристина Квин в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Американский дом во Львове: детали от Кристины Квин

По словам Квин, Американский дом станет центром культуры США на Западной Украине. В частности, это будет способствовать развитию образовательных программ.

Мы будем иметь здесь постоянных сотрудников, которые будут работать над культурным обменом и обменом между студентами США и Украины. Это будет первым шагом к тому, чтобы во Львове было представительство посольства США.

– объяснила дипломат.

Временная поверенная в делах США добавляет, что открытие Американского дома вероятнее всего состоится уже этой весной – в апреле или мае.

Каким будет Американский дом

По словам директора America House Lviv Владимира Беглова, это будет коворкинг, который будет трансформироваться в лекторий и кинозал, а высокие стены будут использоваться для экспонирования фоторабот или произведений художников, сообщает "Твоє місто".

Планируется открыть на улице Гнатюка, 2 в центре города. Именно здесь находится Пражский банк.

Добавим, что Американский дом уже давно действует в Киеве. Как говорится на ресурсах центра, это уютное, высокотехнологичное пространство для открытого диалога, генерирование идей и инноваций. Однако пока его временно закрыли.

Посольство США переехало во Львов

Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 февраля сообщил, что их посольство временно переедет во Львов. Он это аргументировал необходимостью обеспечения безопасности дипломатам страны.

По приезду Кристина Квин в очередной раз подчеркнула, что к такому шагу привело поведение России. Поэтому посольство США сможет вернуться в Киев, только когда произойдет деэскалация и исчезнет агрессивная риторика страны-агрессора.