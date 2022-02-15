Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на брифинг временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. Она пообщалась с журналистами в центре Львова 15 февраля.

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Надеются на быстрый возврат

Прежде всего дипломат отметила, что ей очень нравится Львов. Однако они с коллегами хотят как можно быстрее вернуться в столицу Украины. Но это невозможно, пока такая ситуация.

Для этого мы снова настойчиво призываем Россию провести деэскалацию ее враждебных действий против Украины. К нашему переезду привело такое поведение России. То, что Россия насобирала на границах более 100 тысяч военных,

– заявила Кристина Квин.

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