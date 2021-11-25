Погибли 8 человек: суд закрыл дело против коммунальщиков из-за обвала дома в Дрогобыче
Источник:ZAXID.NET
В Дрогобыче 28 августа 2019 года обрушился целый подъезд 4-этажки. Под завалами погибли 8 человек. Суд решил закрыть уголовное производство против коммунальщиков.
После трагедии 2 коммунальщикам сообщили о подозрениях в служебной халатности. По версии следствия, именно она могла привести к обвалу дома.
К теме Обвал дома в Дрогобыче: коротко о главном, что произошло
Суд закрыл дело против коммунальщиков
На улице Грушевского в Дрогобыче в 2019 году обрушился подъезд 4-этажного дома. В результате погибли 8 человек. После трагедии единственными фигурантами уголовного производства были 59-летний начальник участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда Ростислав Дацишин и 62-летняя инженер коммунального предприятия Ростислава Петречко. Правоохранители сообщили им о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Защитник одного из обвиняемых обратился в суд с ходатайством о закрытии уголовного производства. Адвокат мотивировал это нарушением сроков прокурорами. Зато прокурор заявил, что уголовное производство нельзя закрыть, в частности, из-за тяжести причиненного преступлением вреда.
Суд установил, что обвинительный акт в отношении подозреваемых составили и подписали в последний день срока досудебного расследования – 24 июля 2020 года. Однако его направили в Дрогобычский горрайонный суд только 30 июля 2020 года – через 6 дней после окончания этого срока. Это свидетельствует о том, что прокурор все же нарушил требования относительно сроков досудебного расследования.
Поэтому 17 ноября Дрогобычский горрайонный суд решил закрыть уголовное производство против коммунальщиков. Кроме этого, гражданский иск пострадавших в результате обвала дома о возмещении им причиненного ущерба оставили без рассмотрения.
Стоит прочитать Известно, почему в Дрогобыче произошел смертельный обвал дома
Коротко об обвале дома в Дрогобыче
- В Дрогобыче 28 августа 2019 года обрушился целый подъезд дома №101 на улице Грушевского. Из-под завалов достали тела 8 погибших.
- В дрогобычской мэрии утверждали, что причиной обвала было разрушение опорной стены подвала.
- Аварийную многоэтажку после трагедии не демонтировали, а в июле 2021 года обрушилась еще одна ее часть.
- В апреле 2020 года правительство выделило 40,7 миллиона гривен на покупку нового жилья владельцам 59 квартир, пострадавшим в результате обвала.