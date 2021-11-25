Погибли 8 человек: суд закрыл дело против коммунальщиков из-за обвала дома в Дрогобыче

В Дрогобыче 28 августа 2019 года обрушился целый подъезд 4-этажки. Под завалами погибли 8 человек. Суд решил закрыть уголовное производство против коммунальщиков.

После трагедии 2 коммунальщикам сообщили о подозрениях в служебной халатности. По версии следствия, именно она могла привести к обвалу дома.

К теме Обвал дома в Дрогобыче: коротко о главном, что произошло

Суд закрыл дело против коммунальщиков

На улице Грушевского в Дрогобыче в 2019 году обрушился подъезд 4-этажного дома. В результате погибли 8 человек. После трагедии единственными фигурантами уголовного производства были 59-летний начальник участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда Ростислав Дацишин и 62-летняя инженер коммунального предприятия Ростислава Петречко. Правоохранители сообщили им о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Защитник одного из обвиняемых обратился в суд с ходатайством о закрытии уголовного производства. Адвокат мотивировал это нарушением сроков прокурорами. Зато прокурор заявил, что уголовное производство нельзя закрыть, в частности, из-за тяжести причиненного преступлением вреда.

Суд установил, что обвинительный акт в отношении подозреваемых составили и подписали в последний день срока досудебного расследования – 24 июля 2020 года. Однако его направили в Дрогобычский горрайонный суд только 30 июля 2020 года – через 6 дней после окончания этого срока. Это свидетельствует о том, что прокурор все же нарушил требования относительно сроков досудебного расследования.

Поэтому 17 ноября Дрогобычский горрайонный суд решил закрыть уголовное производство против коммунальщиков. Кроме этого, гражданский иск пострадавших в результате обвала дома о возмещении им причиненного ущерба оставили без рассмотрения.

Стоит прочитать Известно, почему в Дрогобыче произошел смертельный обвал дома

Коротко об обвале дома в Дрогобыче