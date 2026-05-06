Во Львове зафиксировали самую высокую температуру воздуха за 80 лет

Об этом пишет Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Новый температурный рекорд 5 мая зафиксировали во Львове. Столбики термометров показали +27,4 градуса, что стало самым высоким показателем для этого дня.

Предыдущий рекордный показатель держался с 1969 года. В течение 80 лет температура воздуха 5 мая не достигала более +27,1 градуса.

Кстати, еще ночью 1 мая в городе синоптики фиксировали самую низкую температуру воздуха и она составляла -3,5 градуса. Предыдущий рекорд в -0,8 градуса держался с 1976 года.

Ранее синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти все области Украины. На Ивано-Франковщине, Ровенской и Черниговской области 6 мая может пригреть до +30 градусов.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Канала сообщила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать стабильная солнечная погода, а юго-западный ветер принесет тепло с Балкан. Температурный переход может быть стремительным, но в пределах климатической нормы.