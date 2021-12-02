Полиция ищет водителя, который сбил на Львовщине 11-летнего мальчика и сбежал

В Великих Мостах 1 декабря водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет установить обстоятельства аварии, просят сообщить на оперативную линию 102. Также можно обратиться в ближайшее подразделение полиции.

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Водитель сбил ребенка и сбежал

Жуткое ДТП случилось в 20:55 на улице Львовской в городе Великие Мосты. Правоохранители предварительно установили, что неизвестный водитель сбил 11-летнего местного жителя и скрылся. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику аварии может грозить до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Они пытаются установить личность водителя и местоположение его автомобиля.

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Ребенка, вероятно, сбила фура

По информации ZAXID.NET, мальчика госпитализировали в детскую больницу Львова. Врачи предполагают, что его могла сбить фура, так как пострадавший имеет характерные для такого происшествия травмы.

Он – в реанимации. Состояние – тяжелое, но стабильное. Есть кровоизлияние, перелом костей основания черепа, нейрохирургические травмы. У него есть много ссадин,

– рассказал врач детской больницы.

Вчера мальчик был в сопоре – состоянии подавленного сознания с сохранением рефлексов в ответ на раздражители. Сегодня утром он уже очнулся.