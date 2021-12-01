После ДТП Игоря и Оксану Масну госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали значительные разрывы внутренних органов и множественные переломы ног.

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Мужчина умер в больнице

В 8-й городской клинической больнице 30 ноября умер 50-летний Игорь Масный. Он 2 недели назад вместе с семьей попал в жуткое ДТП на трассе Киев – Чоп возле села Красов. Его 12-летняя дочь погибла на месте аварии, а мужчина со своей 52-летней женой попали в реанимацию.

Состояние Игоря Масного было крайне тяжелым. Он находился в отделении интенсивной терапии. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Оксана Масна уже очнулась, однако она до сих пор находится в больнице.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"

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Смертельная авария на трассе Киев – Чоп: коротко