После обнаружения обезвредим, – СБУ готова "встретить" кремлевских диверсантов во Львове

В СБУ Львовщины 16 февраля прокомментировали информацию о возможности прибытия "титушек" из враждебных стран. Там отметили, что пока этого еще не фиксировали.

Об этом рассказала в комментарии 24 каналу пресс-секретарь регионального управления СБУ Роксолана Яворская. Также она добавила, что спецслужбы региона готовы к любым похожим событиям.

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Просят сообщать о подозрительных лицах

Накануне несколько львовских сайтов распространили информацию о том, что диверсанты уже прибыли. Однако представительница СБУ это возразила.

Я не могу комментировать, почему определенные СМИ выдали информацию, что уже прибыли. Спецслужба не располагает информацией о прибытии "титушек" в наш регион. Если же оно состоится и об этом сообщат – мы примем соответствующие действия, чтобы обезвредить их и предотвратить преступные действия,

– отметила спикер СБУ.

Она добавила, если кто-то имеет информацию о подготовке диверсий или прибытии подозрительных лиц, необходимо сразу сообщить об этом спецслужбе.

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Сообщить можно по номеру +380 66 467 1077. На этом контакте есть зарегистрированные мессенджеры – вайбер, телеграм и ватсап.

В СБУ отметили, что информацию о состоянии в регионе нужно узнавать исключительно из официальных источников, а также проверенных информационных ресурсов.

Также отметили, что не стоит слишком доверять сообществам в мессенджерах, где публикуют фейки. "Там лишь призывы без аргументации событий, которые могут случиться" – резюмировала Роксолана Яворская.

Откуда взялась информация о "титушках"

Накануне СБУ Львовщины направила письма с предупреждением руководителям ОСМД, риелторам и гостиницам. Там как раз говорилось, что в регион могут прибыть диверсанты из России, Беларуси, временно оккупированных территорий Донбасса или аннексированного Крыма.

Говорилось, что они могут попробовать снять жилье самостоятельно или через подставных лиц. Также предоставили приблизительное описание предполагаемых злоумышленников:

мужчины 20 – 50 лет;

спортивное телосложение;

не владеют украинским языком.



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