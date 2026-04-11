Во львовском храме установили портреты погибших воинов рядом с Плащаницей

Во Львове в храме святого Климентия Шептицкого на улице Кривоноса в этом году Плащаницу оформили по-особенному. Вместо традиционных цветов пространство дополнили фотографиями погибших украинских военных.

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

Какую инсталляцию обустроили в храме святого Климентия Шептицкого?

Инициатором замысла стал отец Севастьян Дмитрух – монах-студит и руководитель Комиссии сакрального искусства Патриаршей курии УГКЦ. К созданию инсталляции присоединилась художница-иконописец Иванка Димид, мать павшего воина Артемия Димида. Она объяснила, что идея имеет глубокий символизм – рядом с Христом предстают те, кто отдал жизнь.

Своими эмоциями поделилась и Валентина Матвеев – мать Героя Украины Тараса Матвеева, чей портрет также размещен возле Плащаницы.

Народ украинский, помни цену этой Пасхи, каждого своего прожитого дня. Цени живых защитников и уважай тех, кто жертвовал за тебя свою жизнь,

– отметила мама Героя Украины.

Монтаж инсталляции выполнил Андрей Винничок. Плащаница в храме святого Климентия Шептицкого будет доступна для почитания в течение всех Пасхальных праздников.

