Во львовском храме установили портреты погибших воинов рядом с Плащаницей
- В храме святого Климентия Шептицкого во Львове установили портреты погибших воинов рядом с Плащаницей.
- Инициатором инсталляции стал отец Севастьян Дмитрух, а художница Иванка Димид присоединилась к ее созданию.
Во Львове в храме святого Климентия Шептицкого на улице Кривоноса в этом году Плащаницу оформили по-особенному. Вместо традиционных цветов пространство дополнили фотографиями погибших украинских военных.
Какую инсталляцию обустроили в храме святого Климентия Шептицкого?
Инициатором замысла стал отец Севастьян Дмитрух – монах-студит и руководитель Комиссии сакрального искусства Патриаршей курии УГКЦ. К созданию инсталляции присоединилась художница-иконописец Иванка Димид, мать павшего воина Артемия Димида. Она объяснила, что идея имеет глубокий символизм – рядом с Христом предстают те, кто отдал жизнь.
Своими эмоциями поделилась и Валентина Матвеев – мать Героя Украины Тараса Матвеева, чей портрет также размещен возле Плащаницы.
Народ украинский, помни цену этой Пасхи, каждого своего прожитого дня. Цени живых защитников и уважай тех, кто жертвовал за тебя свою жизнь,
– отметила мама Героя Украины.
Монтаж инсталляции выполнил Андрей Винничок. Плащаница в храме святого Климентия Шептицкого будет доступна для почитания в течение всех Пасхальных праздников.
