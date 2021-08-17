Поваленные деревья и оборванные провода: очередная непогода наделала беды во Львове – фото

17 августа 2021 , 11:19
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Источник:

Львовский горсовет

Львовом ночью и утром 17 августа пронесся ураган. Штормовой ветер нанес немало бед. В частности, в городе упали 27 деревьев, а более 120 населенных пунктов области остались без света.

Сейчас специалисты пытаются ликвидировать последствия непогоды. 53 бригады Львовоблэнерго проводят аварийно-восстановительные работы на электросетях.

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Последствия непогоды во Львове

По состоянию на 9:00 во Львове обнаружили 27 поваленных деревьев. 9 из них упали в городе, а 18 – в парках. Также штормовой ветер поломал 15 веток, а в результате ливня произошло временное подтопление на улицах Ряшевская – Городоцкая.

  • В Галицком районе обвалились 3 ветки.
  • Во Франковском районе упали 2 дерева и 4 ветки, одна из которых задела автомобиль.
  • В Железнодорожном районе упали 3 дерева.
  • В Шевченковском районе обвалились 2 дерева,
  • В Лычаковском районе сломались 6 веток, одна из которых упала на машину на улице Пасечной, 77.
  • В Сиховском районе сломались 2 ветки.

Также 18 деревьев упали в парках. В частности, в парках Иоанна Павла II, Скниловском и Стрыйском обвалились по 3 дерева. В парках Песковые озера, Высокий замок, Лычаковском и Левандовском упали по 2 дерева, а в парке Левандовское озеро – одно.

Львовянка Евдокия Печка на фейсбук-странице "Горячей линии города Львова" рассказала, что ливень затопил дом №12 на улице Патона.

Сегодня утром дождь разбудил целый дом потопами по улице Патона 12! Затопило подъезды, квартиры, лифты!
– отметила женщина.

Об этом инциденте уже сообщили райадминистрации Железнодорожного района. Вскоре на место происшествия направят соответствующие службы.

Смотрите фото последствий непогоды во Львове / Фото "Варта 1", "Твоє місто" и Горячей линии города Львова

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Непогода обесточила 123 населенных пункта

Во Львовоблэнерго рассказали, что непогода в очередной раз оставила без света жителей Львовщины. По состоянию на 7:00 полностью обесточены 43 линии электропередачи, а 7 – частично. Совсем без света остались 123 населенных пункта и 68 – частично в:

  • Западном РЭС (Яворовская, Жовковская, Городоцкая, Мостиская части);
  • Восточном РЭС (Бродовская, Буская, Золочевская части);
  • Южном РЭС (Дрогобычская, Стрыйская части);
  • Северном РЭС (Червоноградско-Сокальская часть);
  • Центральном РЭС (Пустомытовская, Перемышлянская части);
  • Карпатском РЭС (Турковская, Старосамборская части);
  • Львовской городской электросети (Жовковская, Пустомытовская части).

Сейчас 174 работника Львовоблэнерго, 53 бригады, осуществляют аварийно-восстановительные работы. Также привлекли 79 единиц техники.

Автор: Ольга Котів