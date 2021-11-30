Пушистое чудо в капюшоне: львовянин пошел в супермаркет вместе с котенком – забавное видео

В сети появилось интересное видео, как во Львове парень пошел в супермаркет вместе с маленьким котенком. Чтобы освободить руки для покупок, он спрятал пушистика себе в капюшон.

Пользователей сети очень растрогал ролик. Они оставили под ним множество положительных комментариев.

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Львовянин пошел в супермаркет вместе с котенком

Львовянка опубликовала в своем тиктоке забавное видео, как парень пошел за продуктами с маленьким котенком. Случай произошел в супермаркете "Сильпо" на площади Соборной.

Боже, какие они хорошие – и котик, и мальчик,

– подписала свой ролик девушка.

Чтобы освободить руки, парень положил котика в капюшон. Пушистик совсем не сопротивлялся. Он спокойно лежал и смотрел вокруг. Когда котик заскучал, он начал играть с волосами своего хозяина и пытался укусить его за шею.

Парень пошел в супермаркет с котенком в капюшоне: видео

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Пользователи тиктока растрогались роликом

Видео собрало множество положительных комментариев. Пользователи тиктока были просто очарованы маленьким пушистиком. Некоторые шутили, почему котика пустили в супермаркет без маски, другие же писали, что это самое милое видео, которое они видели за целый день.