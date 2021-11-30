Пушистое чудо в капюшоне: львовянин пошел в супермаркет вместе с котенком – забавное видео
Источник:24 канал
В сети появилось интересное видео, как во Львове парень пошел в супермаркет вместе с маленьким котенком. Чтобы освободить руки для покупок, он спрятал пушистика себе в капюшон.
Пользователей сети очень растрогал ролик. Они оставили под ним множество положительных комментариев.
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Львовянин пошел в супермаркет вместе с котенком
Львовянка опубликовала в своем тиктоке забавное видео, как парень пошел за продуктами с маленьким котенком. Случай произошел в супермаркете "Сильпо" на площади Соборной.
Боже, какие они хорошие – и котик, и мальчик,
– подписала свой ролик девушка.
Чтобы освободить руки, парень положил котика в капюшон. Пушистик совсем не сопротивлялся. Он спокойно лежал и смотрел вокруг. Когда котик заскучал, он начал играть с волосами своего хозяина и пытался укусить его за шею.
Парень пошел в супермаркет с котенком в капюшоне: видео
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Пользователи тиктока растрогались роликом
Видео собрало множество положительных комментариев. Пользователи тиктока были просто очарованы маленьким пушистиком. Некоторые шутили, почему котика пустили в супермаркет без маски, другие же писали, что это самое милое видео, которое они видели за целый день.
- "За такого 100% можно идти замуж";
- "Молодец парнишка, не оставил малышку именно";
- "Это видео так поднимает настроение";
- "Это охранник, проверяющий, не спрятали ли чего-нибудь в кудрях";
- "После этого видео точно заведу себе котика";
- "Ну и правильно – самое ценное носит с собой".