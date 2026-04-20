Дело рынка "Добробут": суд отменил акт на право собственности
- Суд отменил акт на постоянное пользование и право собственности на рынок "Добробут", а следственные действия продолжаются с подозрением регистратору.
- Львовский городской совет планирует обустроить на месте рынка сквер, проект которого победил на архитектурном конкурсе, но реализация зависит от решения апелляционного суда.
Львовская мэрия рассказала, как продвигается дело бывшего рынка "Добробут" в центре города. В суде отменили акт на постоянное пользование объектом недвижимости и право собственности на него.
Об этом сообщили в Львовском городском совете. И добавили, что из-за дела город потерпел полмиллиарда убытков.
Что решил суд по рынку "Добробут"?
Следственные действия еще продолжаются, но уже есть предварительное решение. В частности, объявлено подозрение регистратору, который проводил регистрационные действия с объектом недвижимого имущества.
Позже решат, будет ли отменена государственная регистрация права собственности на постоянное пользование и права собственности на объекты недвижимого имущества.
Как выглядит сейчас территория бывшего рынка / Фото с сайта ЛГС
Сейчас дело находится в Западном апелляционном хозяйственном суде, который решит, можно ли будет реализовывать городу предложенный архитекторами проект.
Напомним, город хочет обустроить сквер на месте бывшего рынка "Добробут". На Всеукраинском архитектурном конкурсе показали, как может выглядеть новое зеленое общественное пространство в центре города.
Справка. На конкурс подали 8 проектов, победила команда Urbanideas под руководством Ольги Криворучко, которая уже работала над общественными пространствами города. Архитектор объяснила: хотели создать максимальную пешеходную зону и сохранить память локации. Для этого нашли места расположения синагог, которые были здесь раньше (синагога Хасидим Шуль, школа Бет га-Мидраш, пригородная синагога), и промаркировали их. Также будут дождевые сады.
Как может выглядеть сквер на месте бывшего рынка "Добробут" / Фото с сайта ЛГС
Относительно убытков для города Святослав Киндратив, заместитель директора юридического департамента Львовского городского совета, объяснил: город не раз обращался в правоохранительные органы, и это не первый судебный процесс, который инициировал Львовский городской совет.
Что не так с бывшим рынком "Добробут"?
- 0,6 гектара земельного участка позади Оперного театра является предметом судебного спора. Юристы города доказывают, что постоянное пользование этой землей оформлено незаконно.
- В 1990-х Львовский городской совет совместно с австрийскими инвесторами создал ООО "Галинвест", чтобы возвести пятизвездочный отель. Строительство так и не начали.
- "Впоследствии долю города в предприятии было забрано, а сам горсовет исключен из числа учредителей. Территорию застроили без разрешений, а затем незаконно оформили как частную собственность. Более 20 лет этот участок функционировал как стихийный базар под названием "Добробут". Любые попытки города упорядочить пространство блокировали, прикрываясь продавцами. Иронично, но именно компания "Галинвест" в конце концов выгнала с территории всех продавцов и возвела там торговый центр – без согласований, без разрешений, со зданием, которого юридически не существовало", – объяснили в ЛГС.
- В 2020 – 2022 годах компания зарегистрировала право постоянного пользования землей и право собственности на объект площадью более 5000 квадратных метров. Стоимость имущества, которое перешло в частные руки, может превышать полмиллиарда гривен.