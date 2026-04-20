Дело рынка "Добробут": суд отменил акт на право собственности

Львовская мэрия рассказала, как продвигается дело бывшего рынка "Добробут" в центре города. В суде отменили акт на постоянное пользование объектом недвижимости и право собственности на него.

Об этом сообщили в Львовском городском совете. И добавили, что из-за дела город потерпел полмиллиарда убытков.

Смотрите также Свидетель 8 веков: где во Львове можно услышать один из старейших сохранившихся колоколов Украины

Что решил суд по рынку "Добробут"?

Следственные действия еще продолжаются, но уже есть предварительное решение. В частности, объявлено подозрение регистратору, который проводил регистрационные действия с объектом недвижимого имущества.

Позже решат, будет ли отменена государственная регистрация права собственности на постоянное пользование и права собственности на объекты недвижимого имущества.

Как выглядит сейчас территория бывшего рынка / Фото с сайта ЛГС

Сейчас дело находится в Западном апелляционном хозяйственном суде, который решит, можно ли будет реализовывать городу предложенный архитекторами проект.

Напомним, город хочет обустроить сквер на месте бывшего рынка "Добробут". На Всеукраинском архитектурном конкурсе показали, как может выглядеть новое зеленое общественное пространство в центре города.

Справка. На конкурс подали 8 проектов, победила команда Urbanideas под руководством Ольги Криворучко, которая уже работала над общественными пространствами города. Архитектор объяснила: хотели создать максимальную пешеходную зону и сохранить память локации. Для этого нашли места расположения синагог, которые были здесь раньше (синагога Хасидим Шуль, школа Бет га-Мидраш, пригородная синагога), и промаркировали их. Также будут дождевые сады.

Как может выглядеть сквер на месте бывшего рынка "Добробут" / Фото с сайта ЛГС

Относительно убытков для города Святослав Киндратив, заместитель директора юридического департамента Львовского городского совета, объяснил: город не раз обращался в правоохранительные органы, и это не первый судебный процесс, который инициировал Львовский городской совет.

Показываем на карте, где был рынок "Добробут" во Львове

Что не так с бывшим рынком "Добробут"?