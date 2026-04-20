Про це повідомили у Львівській міській раді. І додали, що через справу місто зазнало пів мільярда збитків.

Що вирішив суд щодо ринку "Добробут"?

Слідчі дії ще тривають, але вже є попереднє рішення. Зокрема, оголошена підозра реєстратору, який проводив реєстраційні дії з об'єктом нерухомого майна.

Пізніше вирішать, чи буде скасована державна реєстрація права власності на постійне користування і права власності на об'єкти нерухомого майна.

Який вигляд має зараз територія колишнього ринку / Фото з сайту ЛМР

Зараз справа перебуває у Західному апеляційному господарському суді, який вирішить, чи можна буде реалізовувати місту запропонований архітекторами проєкт.

Нагадаємо, місто хоче облаштувати сквер на місці колишнього ринку "Добробут". На Всеукраїнському архітектурному конкурсі показали, який вигляд може мати новий зелений громадський простір у центрі міста.

Довідка. На конкурс подали 8 проєктів, перемогла команда Urbanideas під керівництвом Ольги Криворучко, яка вже працювала над громадськими просторами міста. Архітекторка пояснила: хотіли створити максимальну пішохідну зону та зберегти пам'ять локації. Для цього знайшли місця розташування синагог, які були тут раніше (синагога Хасидим Шуль, школа Бет га-Мідраш, передміська синагога), та промаркували їх. Також будуть дощові садки.

Як може виглядати сквер на місці колишнього ринку "Добробут" / Фото з сайту ЛМР

Щодо збитків для міста Святослав Кіндратів, заступник директора юридичного департаменту Львівської міської ради, пояснив: місто не раз зверталося до правоохоронних органів, і це не перший судовий процес, який ініціювала Львівська міська рада.

Що не так із колишнім ринком "Добробут"?