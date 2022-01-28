Сальмонеллез подхватили 16 человек: на Львовщине владельцу ресторана сообщили о подозрении
Источник:Львовская облпрокуратура
В прошлом году в ресторане "Панский кныш" случилось массовое отравление. Следователи сообщили владельцу заведения о подозрении.
Среди пострадавших были и дети. Всего в больницу попал 21 человек.
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Владельцу ресторана объявили подозрение
По данным следствия, владелец ресторана "Панский кныш" является физическим лицом предпринимателем. Его заведение расположено примерно в 19 километрах от Львова, в Куликове.
В июле 2021 года он организовал проведение банкета, во время которого допустил грубые нарушения санитарных правил работниками своего ресторана. В результате 16 посетителей заведения госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом "сальмонеллез".
Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных болезней и отравлений, повлекших их распространение. Если вину владельца ресторана докажут в суде, ему грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения или лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Коротко об отравлении в ресторане "Панский кныш"
- В июле 2021 года во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 21 гостя ресторана "Панский кныш". Еще трое посетителей лечились дома.
- Все пострадавшие питались в заведении 4 июля и ели 3 общих блюда.
- Медики установили, что пациентов на больничную койку уложил сальмонеллез.
- После этого инцидента ЛОГА запретила заведениям готовить блюда, которые быстро портятся из-за жары. В частности, речь идет о салатах с майонезом и сметаной и заварных пирожных.
- Во время проверки ресторана специалисты выявили ряд существенных нарушений – продукты без документов (свинина, курятина и овощи), нарушение технологии приготовления блюд, отсутствует маркировка на производственных столах и тому подобное.
- Тогда заведение закрыли на 10 дней, а руководство обязали ликвидировать нарушения.