Сбил ребенка и убежал: правоохранители задержали польского дальнобойщика аж на Волыни

В Великих Мостах 1 декабря фура сбила 11-летнего мальчика. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители разыскали водителя-беглеца аж в Волынской области.

Сейчас медики борются за жизнь ребенка. Мальчик находится в реанимации Львовской больницы.

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Польский дальнобойщик сбил ребенка

Примерно в 21:00 на улице Львовской в Великих Мостах сбили 11-летнего местного жителя. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего на дороге.

В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение, где за его жизнь до сих пор борются медики. К розыску водителя привлекли сотрудников всех служб и подразделений полиции Львовской области, а также полицейских соседних областей.

Правоохранители вскоре установили, что к аварии причастен 26-летний иностранец, водитель грузовика Volvo. Во Владимир-Волынском 2 декабря примерно в 10:00 полицейские Львовской области совместно с коллегами с Волыни остановили авто виновника ДТП, следовавшего в направлении границы для выезда из Украины.



Польский дальнобойщик сбил мальчика / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Сейчас правоохранители решают вопрос о задержании водителя. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства жуткого ДТП.



Водитель хотел уехать из Украины / Фото полиции Львовской области