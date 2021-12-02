Збив дитину і втік: правоохоронці затримали польського далекобійника аж на Волині

У Великих Мостах 1 грудня фура збила 11-річного хлопчика. Він потрапив у лікарню у важкому стані. Правоохоронці розшукали водія-втікача аж у Волинській області.

Наразі медики борються за життя дитини. Хлопчик перебуває у реанімації Львівської дитячої лікарні.

До теми Поліція шукає водія, що збив на Львівщині 11-річного хлопчика і втік

Польський далекобійник збив дитину

Приблизно о 21:00 на вулиці Львівській у Великих Мостах збили 11-річного місцевого жителя. Хлопчик переходив дорогу пішохідним переходом. Водій втік з місця події, залишивши постраждалого на дорозі.

Внаслідок аварії дитина отримала важкі травми. Хлопчика госпіталізували у реанімаційне відділення, де за його життя досі борються медики. До розшуку водія залучили співробітників усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, а також поліцейські сусідніх областей.

Правоохоронці невдовзі встановили, що до аварії причетний 26-річний іноземець, водій вантажівки Volvo. У Володимир-Волинському 2 грудня приблизно о 10:00 поліцейські Львівщини спільно з колегами з Волині зупинили авто винуватця ДТП, що прямувало в напрямку кордону для виїзду з України.



Польський далекобійник збив хлопчика / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо затримання водія. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини моторошної ДТП.

Водій хотів виїхати з України / Фото поліції Львівщини