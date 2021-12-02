Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе встановити обставини аварії, просять повідомити на оперативну лінію 102. Також можна звернутися у найближчий підрозділ поліції.

До теми Авто розтрощило вщент: помер ще один постраждалий в моторошній аварії на трасі Київ – Чоп

Водій збив дитину і втік

Моторошна ДТП трапилася о 20:55 на вулиці Львівській у місті Великі Мости. Правоохоронці попередньо встановили, що невідомий водій збив 11-річного місцевого жителя та втік. Внаслідок ДТП дитина отримала важкі травми. Постраждалого госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю аварії може загрожувати до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. Вони намагаються встановити особу водія та місце розташування його автомобіля.

Актуально У Львові маршрутка збила чоловіка: фото та відео з місця події

Дитину, ймовірно, збила фура

За інформацією ZAXID.NET, хлопчика госпіталізували у дитячу лікарню Львова. Лікарі припускають, що його могла збити фура, адже постраждалий має характерні для цього травми.

Він – у реанімації. Стан – важкий, але стабільний. Є крововилив, перелом кісток основи черепа, нейрохірургічні травми. У нього є багато саден,

– розповів лікар дитячої лікарні.

Вчора хлопчик був у сопорі – стані пригніченої свідомості зі збереженням рефлексів у відповідь на подразники. Сьогодні вранці він вже опритомнів.