Сгорели урожай и цветы у дома: на Львовщине поля местных жителей обработали жуткими химикатам

На Львовщине агрофирма обработала с дронов свои подсолнечные поля химикатами. Однако они попали на посевы местных жителей. У людей погорел урожай и даже цветы возле домов.

Местные жители обратились с жалобой в Бродовский горсовет. На месте происшествия провели проверку.

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Агрофирма обработала поля жуткими химикатами

Недавно в Бродовский горсовет обратились жители села Королевка. Они рассказали, что агрофирма, которая хозяйничает рядом с их фермерскими хозяйствами, обрабатывала химикатами свои подсолнечные поля. Вещества нанесли ущерб прилегающим земельным участкам.

Бродовский горсовет инициировал внеплановую проверку Госпродпотребслужбы по этой ситуации. На место происшествия приехали заместитель городского головы Оксана Прокопец, главный специалист отдела юридического сопровождения Сергей Швайка, государственный фитосанитарный инспектор управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы Львовщины Ярослав Лободзец и другие.

Специалисты обнаружили растения с многочисленными ожогами от химикатов на полях и приусадебных участках. В частности, пострадали урожай капусты, кукурузы и заготовленная на корм животным трава.

Смотрите фото с места происшествия / Фото Бродовского горсовета

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У людей сгорели цветы возле домов

Лободзец заверил фермеров, что препарат, который использовала агрофирма, не проникает в корень. Также он не оставляет опасных веществ в продуктах через 7 дней после применения. Однако ожоги останавливают развитие растений, поэтому запланированных объемов урожая ожидать не стоит.

Также обработка полей химикатами с помощью дронов разрешена только при условии соблюдения санитарных зон – от поля до жилых домов должно быть не менее 1 километра. В селе Королевка от опрыскивания погорели даже цветы возле домов,

– говорится в сообщении горсовета.

Ситуацию осложняет то, что агрофирма зарегистрирована и имеет главный офис в Волынской области. Поэтому к работе должны привлечь специалистов Госпродпотребслужбы и с Волыни, и с Львовщины.

С фермерами обсудили алгоритм действий, необходимых для того, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. По результатам выезда комиссии составили соответствующие акты.