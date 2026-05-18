Афера на 500 миллионов: новые детали дела по захвату земли возле Оперного во Львове

Львовский городской совет хочет обустроить общественное пространство на месте возле Оперного театра во Львове, где на протяжении 30 лет работал рынок "Добробут". Однако уже несколько лет продолжаются споры в суде за землю, которой на основании сомнительных документов завладела фирма "Галинвест".

В понедельник, 18 мая, было запланировано очередное заседание в Западном апелляционном хозяйственном суде об отмене права собственности "Галинвест" на земельный участок. Журналистка 24 Канала Зоряна Казмирук рассказала, что заседание не состоялось из-за самоотвода судьи.

К теме Схема на 500 миллионов: кто и как забрал землю в центре Львова

Что известно о деле?

В 1990-х годах Львовский городской совет вместе с украинско-австрийской организацией решили создать "Галинвест" и построить на участке возле Оперного театра пятиэтажный отель. Однако впоследствии из-за кризиса строительство не продолжилось, а осталось лишь на уровне фундамента. В 2004 году на том месте временно обустроили рынок. Затем горсовет исключили из состава учредителей фирмы и присвоили эту землю.

В 2020 – 2022 годах компания "Галинвест" зарегистрировала право собственности на пользование участком и на торговый центр. Таким образом город исключили и начали использовать землю в центре города в своих интересах.

Рынок "Добробут" закрыли. Там заработала сеть супермаркетов "Арсен", который тоже вскоре прекратит свою деятельность. Городской совет призвал предпринимателей не арендовать там помещения.

Обратите внимание! В декабре 2020 года регистратор Солонковского сельского совета Максим Живко зарегистрировал за ООО "СУАП "Галинвест" право пользования земельным участком. За день до начала полномасштабного вторжения России в Украину регистраторы Глинянского городского совета зарегистрировали право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр. Именно это стало основанием, почему Львовский городской совет обратился в суд.

Недавно появились новые детали в этом деле. Государственному регистратору Оксане Карбовник объявили о подозрении. В 2020 году она зарегистрировала право собственности на пользование земельным участком на площади Князя Осмомысла, где был бывший рынок "Добробут". Именно об этом участке судится с "Галинвестом".

Также ранее получила подозрение еще одна государственная регистратор Анастасия Марушко. Она зарегистрировала право собственности на несуществующий торговый комплекс. То есть таким образом городской совет потерял имущества на 500 миллионов гривен,

– отметила Зоряна Казмирук.

Предыдущее заседание, которое было запланировано в апреле, тоже не состоялось. Тогда под стенами суда городские власти устроили презентацию будущего сквера, показали, как он будет выглядеть. Этот проект выбирали в рамках конкурса.

Львовский горсовет планирует обустроить там большую зеленую зону со скверами, фонтанами, детскими площадками, планируют посадить более 200 деревьев. Также там запланировали строительство паркинга, укрытия.

Детали дела относительно земли в центре Львова: смотрите видео

Как будут развиваться события дальше?

Заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач рассказал, что в Верховном Суде город выиграл дело. Сейчас община ожидает решения Западного апелляционного хозяйственного суда, где одна судья коллегии взяла самоотвод.

Ничего, будет другая судья, будем продолжать рассмотрение дела. На самом деле мы очень надеемся, что в результате этого судебного разбирательства будет остановлено крупнейшую земельную аферу века, когда у общины Львова возле Оперного театра был незаконно изъят земельный участок. Судебный процесс уже идет довольно долго,

– заявил чиновник.

По его словам, у общины есть четкая позиция, львовяне максимально поддерживают то, чтобы возле Оперного театра было общественное пространство. Однако для того, чтобы его обустроить, нужно установить в юридической плоскости незаконность действий "Галинвеста". Зубач вспомнил, что ранее предпринимателям дали возможность сделать временный рынок, однако было зарегистрировано право собственности на жилые помещения.

По сфальсифицированным документам оформили право постоянного пользования на земельный участок. Это более полугектара земли в самом центре города возле Оперного театра. Так же по этому делу правоохранительные органы объявили о подозрении. Мы ожидаем, что этот перерыв не будет длиться очень долго. Судебное заседание продолжится, установят очевидное, что действия были незаконными, и надо вернуть землю общине города Львова,

– подчеркнул он.

Представители компании "Галинвест" принимают участие в судебных заседаниях. Заместитель мэра Львова по градостроительству отметил, что фирма постоянно манипулирует и обвиняет городскую власть, что якобы она "нарушает инвестиционный климат".

Сейчас сеть "Арсен" в конце мая прекращает свою деятельность. Очевидно, "Галинвест" снова будет искать арендаторов. Однако городские власти советуют не соглашаться, ведь Львов будет отстаивать интересы своих жителей. Поэтому впоследствии арендатор может стать соучастником незаконных действий.

Городской совет выиграл Верховный суд: что известно?

Известно, что по состоянию на сейчас судебное дело относительно участка в центре города уже идет по второму кругу. Во время первого Львовский горсовет выиграл Верховный суд. Он отменил решение предыдущих инстанций, которые были не в пользу города, и направил дело на новое рассмотрение.

Львовская власть отмечает, что позиция "Галинвеста" является циничной и демонстрирует неуважение к обществу. Представители фирмы заявляют о "несправедливом" отношении к инвесторам.

Напомним, что в мае 2023 года мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация вокруг земельного участка – это мародерство и грабеж. Он обратился к Генпрокурору с призывом встать на защиту общины Львова. Он отметил, что фирма "Галинвест", которая зарегистрирована в Москве, еще в начале независимости обманула городскую власть.