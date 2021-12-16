Спрятал амфетамин в трусы: суд наказал львовянина за контрабанду наркотиков

Во Львове суд вынес приговор 28-летнему львовянину за контрабанду наркотиков. Мужчина пытался перевезти амфетамин и МДМА в Польшу в трусах.

Подсудимый систематически продавал наркотики у себя дома. Его задержали на пункте пропуска в Шегинях.

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Мужчина перевозил наркотики в трусах

В материалах дела говорится, что 28-летний Иван Костенко регулярно продавал наркотики. В частности, у него можно было приобрести амфетамин, марихуану, МДМА и тому подобное. Сейчас следователи пока не установили, где именно львовянин принимал запрещенные вещества. Однако известно, что он покупал их за криптовалюту через телеграм-каналы.

Летом 2020 года Костенко приобрел очередную партию наркотиков. Мужчина планировал перевезти их в Польшу. 4 июля львовянин спрятал в подкладку своих трусов 1,2 килограмма амфетамина и МДМА. Он пытался пешком перейти границу в пункте пропуска "Шегини". Однако при досмотре таможенники нашли у него запрещенные вещества. Все наркотики изъяли.

Суд наказал львовянина

Во время судебного заседания 10 декабря Костенко признал свою вину. Мужчина рассказал, что продавал наркотики из-за финансовых трудностей. Львовянин попросил судью учесть его молодой возраст и строго не наказывать.

Судья Мостиского райсуда Юрий Кичак учел искреннее раскаяние мужчины и его положительную характеристику с места жительства. В то же время он обратил внимание на то, что львовянин занимался контрабандой наркотиков в особо крупных размерах.

Судья решил, что львовянина нужно изолировать от общества. Костенко назначили 8 лет за решеткой, полтора года из которых он уже отбыл в СИЗО. По украинскому законодательству, после вынесения приговора мужчина имеет 30 дней, чтобы подать на него апелляцию.