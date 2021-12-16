Заховав амфетамін у труси: суд покарав львів'янина за контрабанду наркотиків

У Львові суд виніс вирок 28-річному львів'янину за контрабанду наркотиків. Чоловік намагався перевезти амфетамін та МДМА у Польщу в трусах.

Підсудний систематично продавав наркотики у себе вдома. Його затримали на пункті пропуску в Шегинях.

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Чоловік перевозив наркотики у трусах

У матеріалах справи мовиться, що 28-річний Іван Костенко регулярно продавав наркотики. Зокрема, у нього можна було придбати амфетамін, марихуану, МДМА тощо. Наразі слідчі поки не встановили, де саме львів'янин брав заборонені речовини. Однак відомо, що він купував їх за криптовалюту через телеграм-канали.

Улітку 2020 року Костенко придбав чергову партію наркотиків. Чоловік планував перевезти їх у Польщу. 4 липня львів'янин заховав у підкладку своїх трусів 1,2 кілограма амфетаміну та МДМА. Він намагався пішки перейти кордон у пункті пропуску "Шегині". Проте під час огляду митники знайшли у нього заборонені речовини. Усі наркотики вилучили.

Суд покарав львів'янина

Під час судового засідання 10 грудня Костенко визнав свою провину. Чоловік розповів, що продавав наркотики через фінансову скруту. Львів'янин попросив суддю врахувати його молодий вік і суворо не карати.

Суддя Мостиського райсуду Юрій Кічак врахував щире каяття чоловіка та його позитивну характеристику з місця проживання. Водночас він звернув увагу на те, що львів'янин займався контрабандою наркотиків в особливо великих розмірах.

Суддя вирішив, що львів'янина потрібно ізолювати від суспільства. Костенку призначили 8 років за ґратами, півтора року з яких він уже відбув у СІЗО. За українським законодавством, після проголошення вироку чоловік має 30 днів, щоб подати на нього апеляцію.