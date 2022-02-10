Спрятал наркотики в стволе: в Дрогобыче задержали мужчину с пистолетом
Источник:полиция Львовской области
Патрульные задержали дрогобычанина, разгуливавшего по улицам города с пистолетом. В стволе оружия он скрывал наркотические вещества.
Правоохранители поймали нарушителя 9 февраля вечером на улице Бориславской в Дрогобыче. Мужчина вел себя подозрительно и попытался избежать встречи с патрулем.
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Дрогобычанина задержали
Во время общения с 39-летним мужчиной патрульные обнаружили у мужчины пистолет и патроны. Внутри обнаружили пакетик с белым веществом.
На место вызвали следователей, которые изъяли оружие и наркотики и направили на экспертизу. По факту незаконного хранения пистолета и запрещенных средств возбуждено уголовное производство.
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