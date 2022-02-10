Заховав наркотики в стволі: у Дрогобичі затримали чоловіка з пістолетом

Патрульні затримали дрогобичанина, який розгулював вулицями міста з пістолетом. У стволі зброї він переховував наркотичні речовини.

Правоохоронці спіймали порушника 9 лютого ввечері на вулиці Бориславській у Дрогобичі. Чоловік поводився підозріло й спробував уникнути зустрічі з патрулем.

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Дрогобичанина затримали

Під час спілкування з 39-річним чоловіком, патрульні виявили в чоловіка пістолет і набої. Всередині знайшли пакетик з білою речовиною.

На місце викликали слідчих, які вилучили зброю та наркотики й скерували на експертизу. За фактом незаконного зберігання пістолета й заборонених засобів відкрили кримінальне провадження.

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Інцидент в Одесі

Трагічний випадок, пов'язаний зі зброєю, стався 7 лютого в Одесі. Іноземка застрелила перехожого під час сварки.

Відомо, що о 3 годині ночі між жінкою і двома молодиками на вулиці Чернишевського стався конфлікт. Іноземка витягнула "Флобера" та вистрілила в груди 21-річному чоловіку, який помер на місці.

Зловмисниця сховалася в одній з крамниць, де її й затримали. Навіть якщо це була самооборона, жінці загрожує покарання за вбивство.

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