Заховав наркотики в стволі: у Дрогобичі затримали чоловіка з пістолетом
Джерело:поліція Львівської області
Патрульні затримали дрогобичанина, який розгулював вулицями міста з пістолетом. У стволі зброї він переховував наркотичні речовини.
Правоохоронці спіймали порушника 9 лютого ввечері на вулиці Бориславській у Дрогобичі. Чоловік поводився підозріло й спробував уникнути зустрічі з патрулем.
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Дрогобичанина затримали
Під час спілкування з 39-річним чоловіком, патрульні виявили в чоловіка пістолет і набої. Всередині знайшли пакетик з білою речовиною.
На місце викликали слідчих, які вилучили зброю та наркотики й скерували на експертизу. За фактом незаконного зберігання пістолета й заборонених засобів відкрили кримінальне провадження.
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Інцидент в Одесі
Трагічний випадок, пов'язаний зі зброєю, стався 7 лютого в Одесі. Іноземка застрелила перехожого під час сварки.
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