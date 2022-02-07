Після цього підозрювана втекла з місця злочину. Проте правоохоронці досить швидко змогли її відшукати. Виявилося, що жінка є громадянином іноземної держави, проте живе в Одесі.

Напередодні Грався зброєю: у Києві чоловік випадково вбив жінку

Сховалася у крамниці

Інцидент трапився на вулиці Чернишевського приблизно о 3 годині вночі 7 лютого. Правоохоронці встановили, що між жінкою та двома перехожими виникла словесна перепалка.

Тоді жінка взялася за пістолет і вистрілила в груди одному з чоловіків. 21-річний юнак одразу помер від отриманої травми. Зловмисниця втекла та сховалася в найближчій крамниці, де її потім затримали.

Що таке "Флобер"



Це різновид набоїв, у практично відсутній пороховий заряд. Роль метальної речовини у них виконує капсульний склад. Найчастіше використовуються у спеціальних револьверах для самозахисту.



Інформація взята з Це різновид набоїв, у практично відсутній пороховий заряд. Роль метальної речовини у них виконує капсульний склад. Найчастіше використовуються у спеціальних револьверах для самозахисту.Інформація взята з Вікіпедії

Що загрожує зловмисниці

Тепер дії жінки розслідують за статтею про умисне вбивство. Тобто їй загрожує до 15 років ув'язнення. Наразі невідомо, чому почалася суперечка. Жінка сказала на допиті, що вистрілила, бо хотіла налякати опонентів.

Мовляв, зробила це, коли один із чоловіків вхопив її за руку. Проте навіть, якщо її дії кваліфікуватимуть як самооборону, то буде покарання. Адже в Кримінальному кодексі є стаття "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони". Вона передбачає до 2 років в'язниці.

Місце злочину та допит жінки в поліції: дивіться відео