После этого подозреваемая скрылась с места преступления. Однако правоохранители довольно быстро смогли ее отыскать. Оказалось, что женщина является гражданкой иностранного государства, однако живет в Одессе.

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Спряталась в магазине

Инцидент произошел на улице Чернышевского примерно в 3 часа ночи 7 февраля. Правоохранители установили, что между женщиной и двумя прохожими возникла словесная перепалка.

Тогда женщина взялась за пистолет и выстрелила в грудь одному из мужчин. 21-летний юноша сразу умер от полученной травмы. Злоумышленница сбежала и скрылась в ближайшем магазине, где ее потом задержали.

Что такое "Флобер" Это разновидность патронов, у которых практически отсутствует пороховой заряд. Роль метательного вещества у них выполняет капсульный состав. Чаще всего используются в специальных револьверах для самозащиты. Информация взята из Википедии

Что грозит злоумышленнице

Теперь действия женщины расследуют по статье об умышленном убийстве. То есть ей грозит до 15 лет заключения. Пока неизвестно, почему начался спор. Женщина сказала на допросе, что выстрелила, потому что хотела напугать оппонентов.

Мол, сделала это, когда один из мужчин ухватил ее за руку. Однако даже, если ее действия будут квалифицировать как самооборону, то будет наказание. Ведь в Уголовном кодексе есть статья "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны". Она предусматривает до 2 лет тюрьмы.

Место преступления и допрос женщины в полиции: смотрите видео