Старшеклассники должны уметь стрелять, – Садовый о стрелковых учениях в школах

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что умение обращаться с оружием необходимо всем старшеклассникам. Это же касается и оказания медицинской помощи.

Он об этом говорил в утреннем эфире 16 февраля на одном из городских радио. По мнению мэра, предоставление соответствующих знаний школьникам является задачей управления образования города.

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Привел в пример Швейцарию

Андрей Садовый отметил, что такие учения являются нормой во многих странах мира. Например, в Швейцарии каждый гражданин должен уметь владеть оружием. Там все проходят регулярную военную выучку, тренируются. По мнению главы города, имея такого соседа-агрессора, нельзя думать, что это ненужные знания.

Когда я учился в школе, то стрельба и военная выучка были нормой. Я считаю, что военная подготовка для старшеклассников должна быть обязательной. Так же школьники должны уметь оказывать домедицинскую помощь,

– сказал мэр Львова.

Он также добавил, что это нужно всем не просто так. Мол, это поможет чувствовать себя уверенно и уметь выживать в современном мире.

Главное о стрелковых выучках школьников

Недавно сообщили, что во львовских школах ученики 9 – 11 классов начали учиться стрелять из пневматических ружей. В учебных заведениях эти учения будут проводить каждый день.

Цель довольно проста – научить стрелять всех старшеклассников. В целом эти учения проходят в 20 школах, которые имеют специальные помещения. Однако следует заметить, что туда ходят и ученики соседних учебных заведений.

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Проводили и учения для директоров школ

Еще 3 февраля Управление образования Львова сообщило, что научили пользоваться оружием сразу 35 руководителей местных школ. Они для этого посетили спортивно-стрелковый клуб за городом, где можно овладеть огнестрельным оружием.

Как директора школ учились стрелять / Фото Управление образования ЛГС