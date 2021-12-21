Суд оштрафовал директора львовской школы за невакцинированных учителей

Во Львове директора школы №71 Романа Гривнака суд признал виновным в нарушении карантина. Он не остановил обучение, когда в учебном заведении вакцинировались менее 80% учителей.

Такое решение вынес Лычаковский районный суд. Директора оштрафовали на 34 тысячи гривен.

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Директор не остановил обучение в школе

В постановлении суда говорится, что на директора школы №71 Романа Гривнака 24 сентября составили протокол. Он не прекратил очное обучение для учащихся 5 – 11 классов, когда в заведении вакцинировались менее 80% коллектива.

Тогда Львов находился в желтой зоне. Накануне городская комиссия ТЭБ и ЧС решила, что в городе не будут закрывать школы и садики, если по меньшей мере 80% персонала будут привиты. Учителя должны были получить одну или две дозы или иметь отрицательный ПЦР-тест.

Во время судебного заседания Гривнак не признал свою вину. Мужчина заявил, что 22 сентября он издал приказ о соблюдении требований желтой зоны. Он добавил, что невакцинированных работников отстранили от работы.

Проанализировав материалы дела, судья Лычаковского райсуда Назар Стрепко установил, что в приказе управления образования ЛГС есть пункт о том, что "в привычном режиме должны работать учебные заведения, где не менее 80% работников вакцинированы". Также там есть еще один противоречащий ему пункт.

В то же время, пунктом 1.2. руководителям коммунальных учебных заведений Львовской МТГ также было приказано продолжить проведение образовательного процесса в обычном режиме в подчиненных учебных заведениях, где показатель вакцинации менее 80% работников,

– говорится в постановлении суда.

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Директора школы оштрафовали

Судья установил, что в случае противоречий приказа управления образования, директор должен был прежде всего руководствоваться нормами постановления Кабмина, поскольку оно имеет высшую юридическую силу.

Заявление Гривнака о том, что часть невакцинированных педагогов, не имевших негативных ПЦР-тестов, отстранили, не приняли во внимание. Это объяснили тем, что отстранять неиммунизированных работников Минздрава позволило только в начале октября.

Стрепко признал директора школы №71 виновным в нарушении карантина. Мужчину оштрафовали на 34 тысячи гривен. По украинскому законодательству это постановление еще можно обжаловать в апелляции.