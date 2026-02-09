Во Львове тоже сложно, – Садовый рассказал о ситуации с электроэнергией

Во Львове сохраняется более стабильная ситуация с электроснабжением, чем в столице. Ключевая инфраструктура города работает на резервном питании, поэтому вода, связь и большинство сервисов остаются доступными.

Жителей призывают не паниковать и обращаться за помощью в случае необходимости. Об этом сообщает городской голова Львова Андрей Садовый.

Что известно о ситуации с энергетикой во Львове?

По словам Садового, несмотря на сложности, сейчас во Львове света больше, чем в Киеве. Критическая инфраструктура работает, а город продолжает функционировать в штатном режиме.

Сегодня в Украине – одна из самых сложных ситуаций с электроэнергией за последние четыре года. Большая благодарность всем энергетикам, которые без выходных работают над восстановлением. Каждый раз, когда света становится немного больше, мы знаем, что это благодаря вам. Во Львове тоже сложно. Но должны быть честны: света у нас сейчас больше, чем в Киеве,

– сказал городской голова.

Большинство важных систем города переведены на резервное питание. Светофоры могут работать автономно от 6 часов до более суток, часть городских котельных уже подключена к генераторам, как и насосные станции, поэтому водоснабжение во Львове сохраняется.

Также в городе стабильно работает мобильная связь, а коммунальные и аварийные службы остаются на дежурстве.

В городском совете призывают жителей в случае необходимости обращаться на горячую линию помощи.

